Источник: ЦСКА уволит Ганчаренко после матча с "Ростовом"

Футбольный клуб ЦСКА объявит об отставке главного тренера команды Виктора Ганчаренко после заключительного матча 2020 года против "Ростова". Его сменит иностранный специалист.

Неудачная игра ЦСКА в осенней части сезона вынудила руководство клуба принять решение об отставке Ганчаренко. Официально объявлено об этом будет осле матча против "Ростова", который состоится 17 декабря, сообщает Sport24.

По данным источника РИА Новости, на этом посту белорусского специалиста сменит иностранный тренер. Имя нового наставника пока не сообщается.

В нынешнем сезоне ЦСКА неудачно выступил в Лиге Европы, не сумев выиграть ни одного матча в групповом раунде. В четырех последних встречах в РПЛ команда также ни разу не одержала победу.

На счету ЦСКА 34 очка и команда занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.