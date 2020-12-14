Как вернуть деньги за Cyberpunk 2077? Пример на платформе PlayStation

Игра Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения - PS4 и Xbox One - вышла, мягко говоря, слабо оптимизированной.

Гнев игроков на форумах по этому поводу выражен в более крепких выражениях, которые по понятным причинам нельзя привести в этом тексте. Но нашлось в этом потоке ненависти место и для конструктивных решений.

Так, на Reddit пользователь с ником NotBen_2 поделился своей историей о том, как он честно пытался проникнуться историей киберпанковского Киану Ривза на базовой PS4, но баги и вылеты оказались сильнее. Спустя 10 часов тщетных попыток получить удовольствие от игры он обратился на горячую линию PlayStation, где приняли его претензии и вернули деньги.

Кроме того, в посте сообщается о том, что подобный случай стал далеко не единственным, и Sony намерена обратиться к студии CD Projekt Red с определенными коммерческими жалобами с возможными последующими компенсациями.

Разработчики тем временем успели выпустить патч, который исправляет ряд недочетов.