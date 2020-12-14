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14.12.2020 10:25
Рубрика: Власть

Косачев: США используют любые хакерские атаки для обвинения России

Текст: Галина Мисливская

США пытаются использовать любые хакерские атаки как повод обвинить Россию, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Так он прокомментировал РИА Новости сообщения ряда американских СМИ о том, что власти США считают российских хакеров виновными в масштабном взломе информационных систем министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации.

Фото: istock
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Константин Косачев напомнил, что по оценкам независимых экспертов, с территории США приходит 28-30% всех хакерских атак на компьютерные системы в России, в то время как с территории России на американские компьютерные системы - не более 2-3%.

"Но даже при такой статистике Россия далека от того, чтобы огульно обвинять в любых таких атаках американские власти, хотя и это имеет, разумеется, место", - отметил сенатор.

Он считает, что США выгодно "сложившееся положение вещей: беспрепятственно заниматься кибершпионажем по всему миру и при этом использовать хакерские атаки на свои системы исключительно в политических, в данном случае - антироссийских целях".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Хакерские атаки

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