Посольство назвало безосновательной попытку США обвинить РФ в кибератаках

Посольство России в Соединенных Штатах назвало безосновательными попытки американских СМИ обвинить нашу страну в хакерских атаках. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам России, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. "Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", - подчеркивается в сообщении.

Москва активно продвигает двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности, заявили в посольство РФ. Дипломаты напомнили об инициативе президента Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению взаимодействия двух стран в области международной информационной безопасности. Однако ответ от Вашингтона российская сторона так и не получила.

Ранее агентство Reuters сообщило, что хакеры похитили данные министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным СМИ, действия злоумышленников оказались настолько серьезными, что в Белом доме состоялось экстренное совещание.