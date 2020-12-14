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14.12.2020 02:15
Рубрика: Культура

Мелодрама "Серебряные коньки" возглавила прокат в России и СНГ

Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Историческая приключенческая мелодрама с элементами фэнтези "Серебряные коньки" возглавила прокат в России и СНГ. За минувшие выходные режиссерская работа Михаила Локшина собрала 91,5 миллиона рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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События фильма переносят зрителей в 1899 год, в рождественский Петербург. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Матвея - сына фонарщика, чье единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки и Алису - дочь крупного сановника, грезящую о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремятся к мечте вместе.

Второй по кассовым сборам на минувших выходных стала отечественная комедия Виктора Шамирова "Непосредственно Каха". История о любви, дружбе и выборе, главные роли в которой исполнили Артем Каракозян, Артем Калайджян и Марина Калецкая, собрала в российском прокате около 18 миллионов рублей (17,8 млн).

Третью строчку рейтинга занимает фэнтезийный мультфильм Кима Хагена Йенсена "Творцы снов". За выходные ему удалось собрать 16,5 миллиона рублей.

Замыкают пятерку фильмов по кассовым сборам картины "Неадекватные люди-2" и "Искусственный интеллект". Российская режиссерская работа Романа Каримова набрала 8,7 миллиона рублей. Ленте с Мелиссой Маккарти в главной роли удалось заработать в отечественном прокате 7,1 миллиона рублей за выходные. Данные о кассовых сборах в России и СНГ за период с 10 по 13 декабря публикует портал kinobusiness.com.

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