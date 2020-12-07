Названы лидеры отечественного кинопроката по итогам выходных

Приключенческая комедия "Непосредственно Каха" продолжает лидировать по итогам проката на минувших выходных в России и СНГ. Режиссерской работе Виктора Шамирова, которая рассказывает о двух друзьях, полюбивших одну и ту же девушку, удалось собрать свыше 31 миллиона рублей (31,2 млн). Четвертую неделю подряд эта картина возглавляет кинопрокат.

Российское кино и на второй строчке рейтинга. Спортивная драма режиссера Эдуарда Бордукова "На острие" за минувшие выходные собрала в прокате 21,6 миллиона рублей. Центральные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова, воплотившая на экране образ опытной фехтовальщицы Александры Покровской, и Стася Милославская, сыгравшая юную и амбициозную саблистку Киру Егорову, мечтающую занять место главной героини.

В тройке лидеров кинопроката американская комедия с элементами фантастики и мелодрамы под названием "Искусственный интеллект". Картине режиссера Бена Фэлкоуна удалось собрать 19,1 миллиона рублей.

Замыкают список мультфильм о дельфинах "Полное погружение" и фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". По итогам минувших четырех дней мультфильм набрал 17,3 миллиона рублей, второй картине удалось преодолеть отметку в 12 миллионов рублей (12,4 млн). Данные о кассовых сборах за период с третьего по шестое декабря публикует портал kinobusiness.com.