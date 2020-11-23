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Российская комедия "Непосредственно Каха!" вновь стал лидером проката

Новости
    23.11.2020, 11:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Отечественная комедия режиссера Виктора Шамирова "Непосредственно Каха!" продолжает уверенно царить в российском прокате, собрав за минувшие выходные еще 92 миллиона рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом свидетельствуют предварительные, пока неофициальные данные, приведенные порталом kinobusiness.com по итогам 19-22 ноября.

Лента вышла в прокат 12 ноября и к текущему дню заработала более 388 миллионов рублей.

На втором и третьем местах дебютанты - криминальная комедия-ремейк "Афера по-голливудски" (с Робертом Де Ниро, Томми Ли Джонсом, Морганом Фрименом и Заком Браффом) и триллер с Сарой Полсон "Взаперти".

Фото: kinopoisk.ru
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"Афера" (наша рецензия) собрала на старте 31 миллион рублей, а картина со звездой "Американской истории ужасов" Полсон (наша рецензия) - 18,8.

Четвертая строчка - "Еще по одной" с любимцем россиян Мадсом "Ганнибалом" Миккельсеном - более 46 миллионов за две недели проката (наши обзоры - здесь: раз, два).

Замыкает пятерку лидеров германо-британо-китайская анимационная полнометражка "Союз зверей: Спасение двуногих" - вышедший в прокат 19 ноября мультфильм собрал около семнадцати миллионов рублей.

Обзор новинок проката - здесь.

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