Российский прокат с отрывом возглавила комедия "Непосредственно Каха!"

Лидером отечественного проката в минувшие выходные стала российская комедия "Непосредственно Каха!", собрав на старте крайне впечатляющие, особенно по нынешним временам, 230 миллионов рублей.

Об этом свидетельствуют предварительные данные о кассовых сборах, приведенные специализированным порталом kinobusiness.com.

"Каха" режиссера Виктора Шамирова вышел 12 ноября. В произведении два друга влюбляются в одну и ту же девушку и начинают сражаться за ее сердечко.

Второе место заняло фэнтези Роберта Земекиса "Ведьмы", новая экранизация сказки Роальда Даля, более близкая к оригиналу, чем предыдущая, и внезапно подвергшаяся нападкам со стороны инвалидов и ампутантов. Лента, вышедшая в российский прокат 29 октября, за выходные собрала еще 28,4 миллиона рублей. Тем догнав общую кассу до почти трехсот миллионов.

Наша рецензия.

Третья строчка - абсолютно соответствующий своему названию комедийный хоррор "Дичь" Кристофера Лэндона с Винсом Воном. В нем, напомним, серийный убийца оказывается в теле старшеклассницы. И наоборот. "Дичь" вышла в кино 12 ноября и собрала за прошедшие выходные 25,3 миллиона рублей.

Четвертую и пятую строчки соответственно занимают дебютанты проката "Еще по одной" с Миккельсеном (наша рецензия) - чуть более двадцати миллионов рублей сборов, и анимационная мексиканская полнометражка "Академия монстров" с 15,8 миллиона.

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