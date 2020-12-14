Минпромторг проинспектирует зарубежные фармзаводы

Минпромторг начал инспекцию 18 иностранных фармацевтических предприятий в 11 странах. В списке и те государства, с которыми велись переговоры по производству вакцины "Спутник V".

Всего за четыре дня - с 14 по 18 декабря - специалисты проверят 18 предприятий в Индии, Южной Корее, Палестине, на Кипре, в Болгарии, Индонезии, Испании, Германии, Швеции, Великобритании и США. Больше всего предприятий проинспектируют в Германии и Индии - сразу по 4 производства в каждой стране, два в Болгарии и по одному во всех остальных странах.

Вошли ли в перечень предприятия, на которых возможно производство вакцины "Спутник V", в Минпромторге не уточнили. Как ранее сообщал глава ведомства Денис Мантуров, интерес к вакцине проявили в Индии и Германии. Обе страны располагают развитой фармацевтической промышленностью, в частности, Индия является производителем и экспортером многих фармсубстанций. Всего до июня 2021 года на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP, good manufacturing practice) планируется проверить 145 предприятий.

Одновременно Минпромторг меняет перечень требований, которым должно соответствовать иностранное предприятие, чтобы пройти инспекцию. В частности, меняется форма отчетности о результатах проверки, в ней появился пункт "о внесении в отчет сведений о лицензированной (лицензируемых) видах деятельности, сертификатах, выданных уполномоченными органами других стран государств". Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В Минпромторге сообщили, что изменения носят технический характер и "проект приказа разработан с целью изменения формы инспекционного отчета на соответствие иностранного производителя требованиям GMP".