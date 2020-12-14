Вакцина "Спутник V" доставлена во все регионы России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в понедельник, что вакцина против новой коронавирусной инфекции для проведения масштабной вакцинации доставлена во все регионы России.

Мишустин поручил обеспечить вакцинацию от коронавируса в праздники "Поручение президента выполнено и партии для масштабной вакцинации населения сегодня доставлены во все регионы России", - сообщил министр на социальном онлайн-форуме "Единой России". Он добавил, что по всей территории страны помогают доставлять лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом более 18 тыс. волонтеров.