Муж Валерии прокомментировал скандал с Лободой и ванной

Продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин, комментарии которого не менее сейчас востребованы, чем умозаключения Юрия Лозы, высказался насчет скандала с ванной и украинской певицей Светланой Лободой.

Напомним: согласно первой версии, артистка отказалась выступать на шоу премии "Золотой граммофон", поскольку люкс-гримерка с ванной оказалась не только у нее, но и у коллеги - другой певицы. После представитель Лободы прояснила ситуацию, уточнив: на самом деле имелась ввиду ванная как часть сценического реквизита. А возмущение Светланы вызвал тот факт, что данная сантехника фигурировала и в концертном номере другой исполнительницы, причем оба номера артисток шли "практически подряд". Устроители мероприятие отказались их "разнести", на что Лобода отказалась выступать.

Пригожин в беседе с радио "Говорит Москва" обратил внимание на то, что количество и качество ванн на жизнь в целом не влияет, по его мнению.

"Ну, какая разница, у кого какая ванна? Ну, две ванны, три - это никак на жизнь не влияет", - отметил продюсер. Акцентируя, что "каждый номер всё равно носит эксклюзивный характер", и если бы ему пришлось с кем-то делить ванну, то он непременно "пригласил бы в эту ванну своего коллегу: посиди, пожалуйста, не вопрос". Ведь количество ванн - не повод для конфликта.

Тем более, что в итоге оказались огорченными поклонники, которые "ждали, надеялись". "Артисты забывают, что они кроме себя самих ещё и перед людьми несут ответственность. Нужно находить компромиссы", - подытожил Иосиф миролюбиво.