Рогозин прокомментировал пуск ракеты "Ангара-А5"

К своей записи он прикрепил фотографию ракеты на стартовом столе.

Пуск "Ангары-А5" осуществлен в 8.50 с космодрома Плесецк. Через 12 минут 28 секунд после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Бриз-М" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Ангара-А5". Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока "Бриз-М" по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

"Тяжеловес" был принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС.

Это второй - и первый за шесть лет - испытательный пуск "Ангары-А5". Летные испытания ракеты, которые включают шесть пусков, по плану должны завершиться в 2021-2022 годах. Как сообщалось ранее, ракете с разгонным блоком "Бриз-М" предстоит вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны.

Напомним, "Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Одно из главных отличий нового семейства - экологически чистое топливо.

Впервые тяжелая "Ангара" полетела в космос пять с лишним лет назад, 23 декабря 2014 года. Еще один пуск, но уже легкой "Ангары", состоялся в том же 2014 году. Как рассказал "РГ" в 2014 году тогда главный конструктор "Ангары", первый заместитель гендиректора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, доктор технических наук Александр Медведев, обычно, когда испытываются даже самые последние версии ракет тяжелого класса, те же "Атласы", "Дельты", "Арианы", они выводятся просто на низкую орбиту. "Ангара-5" полетела сразу на геостационарную. Было принято решение отработать сразу всю трассу полета.

В семейство "Ангары" входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".

Много писали о том, что уникальность "Ангары" в ее модульности. Основой для создания ракет-носителей семейства "Ангара" служат универсальные ракетные модули УРМ-1 и УРМ-2. То есть как в "Лего" - на одной основе можно собирать ракету из разного количества блоков: легкую, среднюю, тяжелую.

Классы ракет-носителей "Ангара" компонуются из различного количества универсальных ракетных модулей УРМ-1 для нижних ступеней. В составе ракет-носителей легкого класса "Ангара-1.2" используется один УРМ-1. Предельной по количеству УРМ-1 может быть трехступенчатая ракета тяжелого класса "Ангара-А5".

Как подчеркнули в "Роскосмосе", в ракетах-носителях "Ангара" не используются агрессивные и токсичные компоненты топлива, что позволяет существенно повысить показатели экологической безопасности как прилегающих к стартовому комплексу районов, так и на территории падения отработавших ступеней ракет-носителей.

Государственными заказчиками космического ракетного комплекса "Ангара" выступают Министерство обороны Российской Федерации и Государственная корпорация "Роскосмос", головной разработчик и изготовитель - Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева.

Между тем

"Роскосмос" выделит на адаптацию нового космического корабля "Орел" к ракете-носителю "Ангара" более миллиарда рублей, работы планируют завершить к апрелю 2021 года. Как следует из материалов корпорации, размещенных на сайте госзакупок, деньги планируют потратить на "разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса "Ангара" на космодроме Восточный", - сообщает РИА Новости.

Разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск ожидается в конце 2023 года на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024-м намечается беспилотный, в 2025 году - пилотируемый полет корабля к Международной космической станции.

В 2026-2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028-м - первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, госкорпорация собирается завершить летные испытания корабля и начать активно его использовать. Так, в 2029-м планируют облететь на нем Луну, а в 2030 году - высадить российских космонавтов на ее поверхность.