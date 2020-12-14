Полиция Нью-Йорка застрелила неизвестного, устроившего стрельбу около собора

Полиция на месте происшествия возле собора Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке, 13 декабря 2020 г. Фото: AFP/Eleonore SENS

Полицейские застрелили неизвестного, открывшего стрельбу после выступления хора возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Инцидент произошел в воскресенье в районе 112-й стрит и Амстердам авеню.

"Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Этот человек был застрелен, он мертв", - цитирует ТАСС сообщение городского управления полиции. Ранее сообщалось, что нападавший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии.

О других пострадавших информации нет. Отмечается также, что на месте происшествия было обнаружено "множество" единиц огнестрельного оружия. Полицейские расследуют случившееся.