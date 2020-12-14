Госдума планирует на этой неделе во втором чтении рассмотреть поправки в КоАП, предусматривающие наказание для тех, кто не оплатил проезд по платной дороге. О том, как будут штрафовать "зайцев" за неоплаченный проезд по платным участкам ЦКАД, на которых организована система "Свободный поток" и нет никаких шлагбаумов, рассказали в ГК "Автодор". Пока не приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, этот метод воздействия на любителей дармовщинки работать не будет. Но лучше быть готовым заранее.

Теперь, въезжая на платную дорогу, не придется платить через окошко. Если, конечно, есть транспондер. Фото: Александр Корольков/РГ

Итак, первый участок ЦКАД, на котором заработала система "Свободный поток", позволяющая проезжать по магистрали без остановки для оплаты, запущен в эксплуатацию. На участке в 105 километров установлено три рамки для взимания платы. Тем водителям, у которых на машинах установлен транспондер, беспокоиться не о чем. Плата автоматически списывается с его помощью с лицевого счета.

Впрочем, проблемы могут возникнуть у тех, в чьих машинах установлены атермальные стекла. Через них сигнал не проходит. Если раньше при подъезде к шлагбауму водители таких машин просто высовывали руку с транспондером из окна, то при "свободном проезде" им придется точно знать места расположения рамок.

Хотя, как сообщили в "Автодоре", в скором времени появятся транспондеры, рассчитанные именно для атермальных стекол.

Тем же, у кого нет транспондеров, можно заранее перед поездкой приобрести билет. Это можно сделать через мобильное приложение на официальном сайте avtodor-tr.ru, а также через терминалы самообслуживания.

Можно оплатить проезд и позже - в течение пяти дней после проезда. Для этого можно воспользоваться теми же сервисами.

Если долг за проезд платному участку не будет погашен в течение 20 дней, то придется заплатить и его, и штраф в полном объеме

На рамках взимания платы расположены не только антенны считывания транспондеров. Там установлены камеры, фиксирующие проезд, считывающие регистрационные номера и спереди, и сзади, а также считающие количество осей. Установлены еще и лазерные датчики, которые определяют габариты машины. Вся информация о машинах без транспондеров передается на центральный пункт управления дорожным движением. Здесь отслеживают все, что происходит на действующем участке ЦКАД. В случае, если автоматика не сумела прочитать номер, оператор попробует распознать его сам.

Если проезд не оплачен в течение пяти дней после проезда, информация о такой машине из центрального пункта управления будет направлена в Ространснадзор для вынесения постановления о штрафе.

С момента получения по почте копии постановления у автовладельца будет 10 дней на обжалование штрафа. И еще 60 дней на уплату штрафа. В первоначальном проекте поправок в КоАП штраф для легковых автомобилей составлял 2,5 тысячи рублей, для грузовых и автобусов - 5,5 тысячи. При этом у автовладельца была возможность погасить задолженность и избавиться от штрафа в течение этих 70 дней. Но в доработанном проекте штрафы снизили. Для легковушек - до 1,5 тысячи рублей, для грузовиков и автобусов - до 5 тысяч. При этом погасить долг можно будет в течение 20 дней. Если он не будет погашен в течение этого срока, то заплатить придется и проезд, и штраф в полном объеме без скидок, потому что 20-дневный срок истечет.

При этом штраф можно будет наложить один раз за сутки. Если водитель воспользовался платной дорогой несколько раз в сутки и не оплатил проезд, штраф он получит один.

Госкомпания "Автодор", не имеет доступа к данным о том, на кого зарегистрирована машина, а также права на их получение, поэтому штрафы будет оформлять Ространснадзор.

Впрочем, и Ространснадзор сможет это делать, когда будут приняты и вступят в силу соответствующие поправки в КоАП. Сейчас в кодексе не предусмотрено штрафа за неоплаченный проезд по платнику.

Невозможность получения госкомпанией данных о собственниках автомобилей делает невозможным и выставление требований об оплате "зайцам". Кому эти требования выставлять? В то же время информация о должниках будет копиться. Но в компании уверены, что те, кто регулярно будет пользоваться этой дорогой, проезд будут оплачивать.

Примечательно, что когда поправки в КоАП будут приняты, то тех, кто ездил без оплаты проезда до этого момента, привлечь к ответственности будет нельзя. Закон обратной силы не имеет. Так что до изменения кодекса остается только уповать на честность автомобилистов.

Кстати, когда только ЦКАД заработал, некоторые честные автомобилисты попытались произвести постоплату своего проезда, но информации о том, как заплатить, в системе не нашли. Как пояснили в госкомпании, такое могло произойти, пока отлаживались системы. Сейчас все работает нормально, и в системе есть информация о каждом проехавшем автомобиле.