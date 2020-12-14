Жители Земли увидят "солнечную корону" во время затмения 14 декабря

Полное затмение Солнца состоится 14 декабря. В этот день можно будет увидеть огненное кольцо или "солнечную корону" вокруг Луны, которая полностью закроет солнечный диск, сообщили в Московском планетарии.

Лунная тень вступит на Землю в 17:32 мск в центральной зоне Тихого океана и покинет ее в 20:53 мск к западу от побережья Намибии. Ее ширина на земной поверхности составит 90 км. Максимальная фаза затмения ожидается в 19:13 мск, она продлится чуть больше двух минут.

"При полном затмении видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца", - цитирует ТАСС сообщение планетария. По данным астрономов, затмение не будет видно с территории России. Наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины, частично будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Однако россияне все же смогут увидеть солнечное затмение во время бесплатной онлайн-трансляции Московского планетария. Комментировать происходящее будет специалист по редким небесным явлениям Олег Угольников. Во время эфира ученый расскажет, почему происходят солнечные затмения и о разновидностях этого явления. Пойдет речь и о затмениях 2021 года.

Трансляция начнется в 17:25 и будет проводиться на YouTube-канале планетария, ее также можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях.