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14.12.2020 09:32
Рубрика: Общество

Метель парализовала воздушное сообщение с Камчаткой

Текст: Наталья Широкова

В Камчатский край не смогли прилететь три самолета из-за снежного циклона, бушующего в южных районах полуострова. Об этом РИА Новости сообщили в аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Рейс из Москвы направили на запасной аэропорт в Хабаровск. В аэропорт вылета вернулся самолет, направлявшийся на полуостров из Владивостока. Еще один самолет должен был вылететь на Камчатку из Хабаровска, но не сделал этого. Прибытие всех этих рейсов ожидается завтра. Все местные рейсы отложены до улучшения погоды.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как отметили в аэропорту, воздушная гавань функционирует в штатном режиме, а решение о посадке принимают командиры экипажей судов.

Сегодня мэрия краевого центра призвала работодателей перевести сотрудников на удаленку. В городе отменены занятия.

Снежный циклон подошел к берегам полуострова со стороны Тихого океана. В его власти сейчас юг региона: кроме краевой столицы погода испортилась в городе Вилючинске, а также в населенных пунктах Елизовского, Мильковского и Усть-Большерецкого районов.

По прогнозу синоптиков, завтра циклон распространит свое действие на Алеутский и Усть-Камчатский районы, где ожидается умеренный, местами сильный снег, возможна метель. Порывы ветра могут достигать 30-40 метров в секунду.

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