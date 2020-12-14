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14.12.2020 10:49
Рубрика: Происшествия

В Сибири завели дело о конфликте, после которого ребенок впал в кому

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске по результатам ранее начатой проверки о конфликте продавца магазина и подростка со сноубордом возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом рассказала старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова.

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По материалам следствия, в субботу днем работник магазина в Центральном районе Новосибирска заметил, что двое мальчиков катаются по парапету ступеней на сноубордах. Он вышел и сделал им замечание, потребовал уйти. В подтверждение своих претензий он толкнул 14-летнего подростка, и тот упал с лестницы. После падения ребенок впал в кому.

По предварительным данным, у пострадавшего диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга. Медики провели срочную операцию, сейчас пациент находится в реанимации. Свидетелем происшествия была как минимум одна женщина, которая вступилась за ребят, заявив продавцу, что он мог убить мальчика. Однако жительница города до сих пор не откликнулась на просьбы о содействии в расследовании.

Следователи просят о помощи всех очевидцев происшествия и водителей, которые с включенными видеорегистраторами проезжали с 15.30 до 17.40 вдоль дома по улице Каменская, 74. Запечатленные камерами события могут представлять интерес для следствия.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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