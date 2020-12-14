В Калининграде началось производство грузовиков Hyundai

Среднетоннажные коммерческие автомобили Hyundai Mighty EX8 и EX9 начал выпускать калининградский завод "Автотор" по полному циклу, со сваркой, окраской и сборкой.

Как сообщили в пресс-службе компании, Hyundai Mighty EX8 полной массой 7,8 тонны собирается в трех модификациях колесных баз: длиной 3 400, 3 850 и 4 200 мм, грузоподъемностью 5,26, 5,25 и 5,21 т соответственно, оснащается двигателем D4CC рабочим объемом 2,9 л (160 л.с. / 392 Нм) в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Hyundai Mighty EX9 полной массой 8,5 тонны производится в двух модификациях: с длиной колесной базы в 3 850 мм (длина надстройки 5 100 мм, до 10 евпропаллет, до 21,7 кубометра) и 4 200 мм (длина надстройки 6 200 мм, до 12 евпропаллет, до 26,5 "кубов"). У этой модели двигатель мощнее - 3,9 литровый D4GA (170 л.с. / 608 Нм) с 6-ступенчатой коробкой передач.

Для адаптации к эксплуатации в России кабины грузовиков при окраске на заводе покрываются дополнительным антикоррозийным слоем. Технологии разработаны специалистами "Автотор" и одобрены корейской корпорацией: помимо фосфатирования и катафорезного покрытия, на кабину в два слоя роботы наносят вторичный грунт, который высушивается при высоких температурах. Только после этого кабины грузовиков Hyundai поступают в окончательную окраску.

Для производства Hyundai Mighty была введена новая сварочная линия кабин, которую калининградские специалисты настраивали вместе с южнокорейскими. Теперь на заводе производится по полному циклу вся линейка коммерческих автомобилей Hyundai, включая ранее освоенный модели - HD78, HD 65, HD35, HD35С.