В Крыму неизвестные сожгли цветы в "Вечном огне"

В городе Саки неизвестные лица бросили в пламя на территории мемориала "Вечный огонь" корзину с цветами, установленную вблизи пламени 9 декабря, в День Героев Отечества. Об этом "РГ" сообщил глава Сакской администрации Александр Овдиенко.

При этом мэр исключил предположение, что корзину с цветами и венки могло снести в сторону огня ветром.

- Это исключено, поскольку ветер не может сдвинуть с места корзину с цветами, - пояснил он и добавил, что руководство городского отдела полиции в курсе случившегося.

Представители муниципальных служб привели в порядок внешний вид мемориала.

Овдиенко напомнил, что это уже второй акт вандализма, совершенный на мемориале в этом году. По его словам, авторов первого правоохранители пока не установили. Притом что неравнодушные жители объявили о выплате вознаграждения за любую информацию о вандалах.