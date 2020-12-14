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14.12.2020 11:31
Рубрика: Общество

Власти Кубани решили оставить 31 декабря рабочим днем

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани не планируют делать 31 декабря выходным, но этот рабочий день будет сокращенным. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По его словам, Кубань стабильно находится на 27-28 месте в стране по общему количеству заболевших коронавирусом.

- У нас нет оснований закрывать регион или Красную Поляну, - объяснил он. - Но мы просим всех гостей соблюдать требования Роспотребнадзора. Впереди зимний горнолыжный сезон, он для нас важен, и мы не хотим его потерять. Мы получим хорошую составляющую экономики, а люди - эмоции и отдых. Самое простое - это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной Поляне. Лучше серьезно поработать, чтобы сохранить эпидобстановку.

Как ранее сообщала "РГ", с 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тысяч туристов, из них 350 тысяч - в Сочи. Как считают местные власти, Кубань готова к приему такого количества гостей. Речь идет о принятых дополнительных мерах для обеспечения безопасности отдыхающих, в том числе идет о бесконтактной продаже ски-пассов и санитарной обработке кабинок канатной дороги в горах Сочи.

- Мой принцип простой - создать условия для безопасного отдыха, - отметил Кондратьев. - Но и от самих туристов мы ожидаем соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Это двустороннее движение навстречу друг другу.

Глава края добавил, что если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придется ужесточать.

Кстати, прилетающим туристам не придется сдавать ПЦР-тест на коронавирус по прибытии, однако, в регионе снова заработают обсерваторы, куда будут отправлять путешественников с температурой и симптомами COVID-19. Гостей с признаками коронавируса и температурой просят не прилетать в Сочи.

Напомним, в регионе, в том числе и на Красной Поляне, не будут проводиться массовые гуляния, а время работы ресторанов ограничат до полуночи. Причем исключением не станет даже новогодняя ночь.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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