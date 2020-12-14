Россиянам рассказали о правильном использовании защитных масок зимой

Одноразовые медицинские, многоразовые маски, респираторы - все они подходят для использования зимой. Однако важно соблюдать некоторые правила, рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, чтобы маски хорошо выполняли свою главную функцию - защищали от заражения - менять их нужно чаще, чем в теплое время года. "Если маска промокла от снега, там скопился конденсат, ее нужно менять независимо от того, медицинская она или многоразовая", - заявил врач в интервью радио Sputnik.

Водовозов напомнил, что есть маски, которые можно носить только переболевшим или привитым людям. Например, респираторы с клапаном подходят только тем, кто не может быть источником инфекции, так как воздух, выходящий из клапана, не фильтруется. "Если вы носите маску с клапаном и при этом не знаете свой статус - переболели, есть ли антитела, вы подвергаете опасности окружающих", - отметил медик.

Между тем, по мнению врачей, на улице защитная маска нужна только при большом скоплении людей, например, на остановках общественного транспорта. В остальных случаях надевать ее не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается. Важно помнить также, что для обогрева дыхательных путей маска не подходит, лучше прикрывать рот и нос шарфом.