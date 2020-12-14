СК заочно обвинил литовских судей за приговор россиянам по делу 1991 года

Следственный комитет РФ заочно обвинил литовских судей за незаконное привлечение к уголовной ответственности и вынесение "заведомо неправосудного приговора" гражданам России по делу о событиях в Вильнюсе, произошедших в январе 1991 года. Заявление официального представителя СК Светланы Петренко приводится на сайте ведомства.

В конце марта прошлого года коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе трех человек признала виновными свыше 50 российских граждан в преступлениях против прибалтийского государства и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года.

Петренко отметила, что данные события произошли в период, когда Литва входила в состав Советского Союза и не была независимым государством. Советские военнослужащие выполняли "служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР", подчеркивается в заявлении.

В связи с этим Следственный комитет России заочно предъявил обвинения председателю литовского суда Айноре Мацявичене, а также судьям Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артурасу Шумскасу по ч. 2 ст. 305 УК РФ - "вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта", которое предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Обвиняемые будут объявлены в международный розыск.

В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики. Власти СССР назвали это решение неконституционным. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецназа и ВДВ, занявшие ряд стратегических объектов. В ночь на 13 января 1991 года колонна бронетехники направилась в центр Вильнюса. У телецентра начались столкновения митингующих с военными, выступавшими на стороне официальной на тот момент власти. В итоге погибли 14 человек, в том числе и лейтенант армии СССР. Свыше 600 человек были ранены.