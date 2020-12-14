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14.12.2020 09:17
Рубрика: Легковые авто

Стоит ли в холода переходить на зимние щетки стеклоочистителя

Текст: Майя Бирюкова
Обычные щетки стеклоочистителей с приходом зимы не слишком хорошо справляются со своими функциями: примерзают, твердеют, теряют контакт с поверхностью стекла, оставляют мокрые участки и разводы. Многим ли лучше специальные зимние щетки?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Есть две разновидности зимних дворников - каркасные и бескаркасные. Лучше работают вторые, поскольку из-за небольшой толщины они меньше покрываются льдом. Однако через несколько месяцев работы и они начинают "мазать".

Фото: iStock
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Не так давно появились модифицированные щетки для холодного времени года. Внутри конструкции есть каркас с пружинами, который лучше придавливает скребок к стеклу, помогая ему бороться со слоем наледи, пишет aif.ru.

От ледяных наростов такие щетки защищает металлический или пластиковый кожух. Сам скребок длиннее и толще, он лучше справляется с мокрым снегом.

У таких щеток есть и свои недостатки. Рано или поздно короб промокает, и щетки начинают подмерзать. Освободить их без естественного размораживания почти невозможно.

Существуют также щетки с электрическим подогревом рабочей поверхности. Нагревательные элементы монтируются по обеим сторонам кожуха. Они соединяются проводами и подключаются к бортовой электросети. В комплекте есть блок управления и выносной датчик температуры окружающего воздуха.

Однако испытания показали, что с сильными холодами такие нагреватели не справятся. Ночью дворники все равно примерзают к стеклу, электронагрев наледь не убирает. Они лучше работают лишь при мягком снегопаде.

Учитывая стоимость электрических щеток и модифицированных зимних, лучше будет на эти же деньги приобрести несколько комплектов обычных дворников и менять их по мере ухудшения работы.

#авто