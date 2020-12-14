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14.12.2020 19:47
Рубрика: В мире

Суд Марселя вынес приговоры российским болельщикам за драку на Евро-2016

Текст: Юрий Когалов, Максим Макарычев
Французский суд приговорил в понедельник россиян Михаила Ивкина и Павла Косова к 3 и 10 годам тюремного заключения соответственно по обвинению в нанесении увечий английскому болельщику Эндрю Бэйчу на Евро-2016.
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

К слову, суд Марселя, отметили наблюдатели, как правило, выносит приговор в 3, максимум 5 лет тюремного заключения лицам, которые принимали участие в вооруженном ограблении. Потерпевшая сторона требовала также 50 тысяч евро за моральный ущерб и 5 тысяч за адвокатские услуги. Стало известно, что суд примет решение по компенсациям только 18 января. На суде обвинение упирало на то, что Бэйч якобы получил тяжелейшие увечья и не мог ходить, однако спустя некоторое время на его страничке в Twitter появилось фото, как он "разминается с пивом" вместе с другими болельщиками накануне регбийного матча.

Фото: EPA/LINDSEY PARNABY
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Прокурор Кристоф Раффэн потребовал предельного жесткого наказания для Павла Косова - от 14 до 15 лет лишения свободы, для Михаила Ивкина - 5 лет тюрьмы. Сторона защиты настаивала на их невиновности, упирая на то, что не их действия привели к тяжелым травмам английского фаната. Адвокаты представили доказательства того, что тяжесть предъявленных обвинений не соответствует степени содеянного Ивкиным и Косовым, а также указала на процессуальные нарушения во время следствия и умышленное затягивание судебного процесса. Например, за эти два года Ивкину, у которого в России находятся неработающая жена и трое малолетних детей (им помогают его друзья), долгое время вообще не было предъявлено обвинение.

Спортивный журналист Антон Дорофеев, который почти два года освещал на канале Sport24 это громкое дело и после вынесения приговора общался с близкими и друзьями Ивкина, сообщил "РГ", что они разочарованы вердиктом суда, так как изначально верили в невиновность Михаила.

13 декабря "РГ" подробно писала об этом громком деле. Напомним, во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году в Марселе после матча между сборными России и Англии, завершившегося со счетом 1:1, сначала на стадионе, а затем и в городе вспыхнули драки между болельщиками. Полиция не сразу мешалась, но в конце концов задержала несколько десятков человек, в том числе россиян, англичан и поляков. Впоследствии их приговорили к тюремным срокам или штрафам. Кульминация громкого дела наступила полутора годами позже. Виновными в причинении тяжких повреждений Эндрю Бэйчу британские и французские сделали Косова и Ивкина, хотя по горячим следам полиция так и не смогла достоверно установить, кто нанес увечья британцу. В полиции заявили, что в избиении принимало участие пять человек. Интерпол выдал ордер на арест Косова и Ивкина. Ничего не подозревавшие болельщики были задержаны в феврале 2018 года по международному ордеру: первый - в Кельне, а второй - в Мюнхене на следующий день. Обоих перевезли в Марсель, поместив в местный СИЗО. Два россиянина не были знакомы друг с другом и ни разу не пересекались на трибунах.

Прямая речь

Никита Сычев, адвокат Михаила Ивкина:

- Моего подзащитного приговорили по статье: насилие в составе объединенной группировки с закрытым лицом, с применением оружия, повлекшее за собой инвалидность. Будем ли подавать апелляцию? Скорее всего, нет. Не уверен, что Михаилу захочется опять проживать весь этот процесс. Когда он вернется к семье, ему захочется как можно быстрее забыть эту историю. Это классический уголовный французский процесс. Ивкин хорошо выступал на этом процессе. Даже французские журналисты это отметили. Некоторые просто недоумевали, что Михаил делает в тюрьме. В понедельник в заголовках французских газет было написано, что судят двух хулиганов, а к концу недели писали уже "болельщики".

Юлия Баранова, ассистент адвоката Павла Косова Алена Дюфлю - Sports24:

- Павла приговорили по статье совершение насильственных действий с применением орудия. У Ивкина был стул, а Косов ударил кулаком. Возможность УДО маловероятна. Павел держится по-мужски. За три года в тюрьме он повзрослел. Держится как настоящий русский мужчина. Но он, конечно, в шоке. Не ожидал, что настолько сурово к его ситуации подойдет суд. Я на связи с его мамой. Она в плохом состоянии, очень сильно переживает. Бабушка пока не в курсе, но все время спрашивает, где ее внук.

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