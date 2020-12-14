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14.12.2020 13:39
Рубрика: Легковые авто

Tesla остановит выпуск электрокаров из-за низкого спроса

Текст: Константин Руссов

Tesla, несмотря на то, что может похвастаться лидирующей позицией в списке самых дорогих компаний в мире, имеет некоторые сложности, связанные со сбытом флагманских Model S и Model X: их никто не покупает, вследствие чего компания приостановит сборку данных моделей на 18 дней.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Простой на линиях сборки Tesla Model X и Model S объявлен с 24 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, это стало известно из обращения руководства компании, отправленному по внутрикорпоративной почте, - доступ к нему есть у CNBС.

Сотрудникам было предложено взять внеплановый отпуск, побыть волонтёрами по доставке электрокаров к домам покупателей или быть задействованными на других производствах Tesla. Также компания начислит каждому сотруднику зарплату за одну из двух с половиной недель простоя.

Также CNBC приводит текст ещё одного письма за авторством Илона Маска, который отмечает превосходящий над предложением спрос и просит всех максимально консолидировать усилия, чтобы выпустить до конца этого квартала как можно больше электромобилей. Очевидно, что речь о Model 3 и Model Y, а не о дорогих флагманских Model S и Model X.

#Tesla