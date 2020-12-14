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14.12.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Tesla разрешила заряжать свои электромобили бесплатно

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Tesla начала дарить покупателям своих электромобилей в США и Канаде 12 месяцев бесплатного пользования станциями быстрой подзарядки Supercharging. Таким образом компания стремится нарастить продажи и темп отгрузки автомобилей.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Стимулирующая мера связана с желанием Tesla отгрузить по итогам 2020 года 500 000 новых электромобилей. Итоги трех кварталов 2020-го показали, что компания отстает от плана, поскольку выходило, что в октябре-декабре компания должна передать клиентам 181 000 электромобилей, что на 40 000 единиц превышает результат последнего квартального рекорда поставок.

Акция "год бесплатной подзарядки" действует для двух моделей - компактного Model 3 и его кросс-модификации Model Y, подарок предоставляют только до 31 декабря.

Tesla в отличие от других автопроизводителей сама владеет всей своей сбытовой сетью - она не может признавать выручку до тех пор, пока автомобили не будут доставлены клиентам, вот почему компании критически важно наращивать учитывать именно отгрузки, а не просто факты продаж, замечает Electrek.

#Tesla