Трамп получил первые голоса выборщиков в США

Действующий президент США Дональд Трамп получил первые голоса коллегии выборщиков, поданные в рамках проходящего во всех штатах страны голосования за 46-го президента США.

Как сообщает ТАСС, выборщики штатов Индиана и Теннесси единогласно поддержали кандидатуру Трампа. Его соперник демократ Джозеф Байден к настоящему моменту заручился поддержкой выборщиков от штатов Вермонт, Нью-Гемпшир и Невада.

Как ожидают американские обозреватели, всего Байден получит 306 из 538 голосов выборщиков и станет 46-м президентом страны. 6 января 2021 года конгресс США на совместном заседании обеих палат должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а инаугурация следующего главы государства пройдет в Вашингтоне 20 января.