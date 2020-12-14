Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.12.2020 16:03
Рубрика: Легковые авто

У американца дважды угнали Kia Sportage в течение двух месяцев

Текст: Константин Руссов

Kia Sportage стал для жителя Дэвида Райса, жителя Денвера, роковым автомобилем: он дважды купил эту модель, и два раза её угнали. И случилось это в течение двух месяцев.

Райс купил Kia Sportage 2018 года выпуска, но однажды, выйдя из дома, он не обнаружил автомобиля на парковке. Дэвид, после подачи заявления в полицию, недолго думая, пошёл в салон и снова купил Kia Sportage - уж очень ему понравился этот кроссовер. Счастье от покупки нового авто длилось недолго: спустя пять дней машину угнали с парковки на работе.

Дэвид Райс решил какое-то время воздержаться от покупки личного автомобиля и поездить на каршеринговом транспорте.

Для Денвера автомобильные кражи не редкость: в этом году, согласно данным управления полиции города, количество угонов относительно прошлого года увеличилось вдвое.

#Kia