У американца дважды угнали Kia Sportage в течение двух месяцев

Kia Sportage стал для жителя Дэвида Райса, жителя Денвера, роковым автомобилем: он дважды купил эту модель, и два раза её угнали. И случилось это в течение двух месяцев.

Райс купил Kia Sportage 2018 года выпуска, но однажды, выйдя из дома, он не обнаружил автомобиля на парковке. Дэвид, после подачи заявления в полицию, недолго думая, пошёл в салон и снова купил Kia Sportage - уж очень ему понравился этот кроссовер. Счастье от покупки нового авто длилось недолго: спустя пять дней машину угнали с парковки на работе.

Дэвид Райс решил какое-то время воздержаться от покупки личного автомобиля и поездить на каршеринговом транспорте.

Для Денвера автомобильные кражи не редкость: в этом году, согласно данным управления полиции города, количество угонов относительно прошлого года увеличилось вдвое.