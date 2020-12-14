Ученые выявили ухудшающую течение COVID-19 особенность иммунитета

Американские ученые провели собственное исследование и пришли к выводу, что тяжелое течение COVID-19 вызывают "неправильные" антитела. Они ведут борьбу не с вирусом SARS-CoV-2, а с иммунной системой больного, влияя на работу различных органов. Об этом пишет Guardian.

У пациентов, у которых болезнь протекала особенно тяжело, обнаружили множество антител, которые блокировали противовирусную защиту и атаковали организм по нескольким направлениям. Их целью были мозг, кровеносные сосуды, печень и желудочно-кишечный тракт.

Ранее в Эдинбургском университете были проведены похожие исследования. У британцев, оказавшихся с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии, обнаружились мутации в пяти генах. Именно они, по мнению ученых, приводят к отклонениям в формировании противовирусного иммунитета и развитию опасных для жизни осложнений, в частности пневмонии и цитокинового шторма.