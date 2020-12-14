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14.12.2020 14:24
Рубрика: Спорт

Умер экс-главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA/LINDSEY PARNABY Фото: EPA/LINDSEY PARNABY
Фото: EPA/LINDSEY PARNABY

В возрасте 73 лет скончался известный французский тренер Жерар Улье. Три недели назад в парижской клинике ему была проведена операция на аорте, и в воскресенье специалист был выписан домой, сообщает L'Equipe.

Серьезные проблемы со здоровьем у Улье начались 13 октября 2001 года, когда незадолго до матча "Ливерпуля" он почувствовал себя плохо, но медикам удалось спасти ему жизнь. Несмотря на это, он тренировал до 2011 года, когда врачи окончательно запретили ему работать.

Улье верил в то, что сможет поправиться. "Мне трудно, но со мной все будет в порядке", - заявил он незадолго до выписки.

Улье считают тренером-новатором, который проделал огромный путь. Он никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, работал учителем, но смог стать успешным тренером.

За карьеру Улье работал в трех французских клубах высшего дивизиона - "Ланс", "Пари Сен-Жермен" и "Лион". Он входил в тренерский штаб и возглавлял сборную Франции, а в Англии помимо "Ливерпуля" работал с "Астон Виллой". Его вклад был оценен на родине орденом Почетного легиона.

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