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14.12.2020 14:16
Рубрика: Власть

В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло

Текст: Владимир Кузьмин
В министерстве сельского хозяйства подсчитали цены на сахар, подсолнечное масло и продовольственную пшеницу после принятия пакета правительственных мер, разработанных по поручению президента.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Мишустин призвал работать с ценами на продукты системно

"Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле - до уровня 46 рублей за килограмм", - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС.

Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС к концу февраля 2021 года.

Власть Работа власти Экономика Товары и цены Правительство Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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