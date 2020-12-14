В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло

"Цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле - до уровня 46 рублей за килограмм", - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС.

Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС к концу февраля 2021 года.