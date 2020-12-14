Венесуэла ограничила авиасообщение с двумя странами из-за COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение ограничить авиасообщение с двумя странами региона - Доминиканской Республикой и Панамой. По словам политика, многие заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 прибыли в республику из-за рубежа. "В этой связи мы оставляем полеты только в Боливию, Мексику и Турцию", - цитирует Мадуро ТАСС.

Стоит отметить, что Венесуэла только месяц назад возобновила авиасообщение с несколькими странами, среди которых были Иран и Канада. Потом появилась информация, что с 23 ноября открывается коммерческое авиасообщение с Россией. Правда, не сообщалось, какой перевозчик будет работать на линии.

Что интересно, до пандемии прямых рейсов между Каракасом и Москвой не было.