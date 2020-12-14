Все шины в продаже должны будут иметь специальный код

"Одновременно истекает срок, в течение которого допускается оборот и вывод из оборота шин, не маркированных средствами идентификации", - говорится в документе.

Как уточнили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ - единственный оператор обязательной системы маркировки), 15 декабря наступает запрет на продажу шин без кодов маркировки. "Например, в дилерском центре или магазине выставлять в торговый зал или продавать покупателю можно только шины с нанесенной этикеткой с кодом. Промаркированы должны быть все шины, которые продаются потребителю. Хранить на складе или в подсобке немаркированные шины можно до 1 марта 2021 года. Перед продажей их нужно промаркировать и ввести в оборот", - поясняет руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.

Согласно постановлению, под маркировку попадают легковые шины, грузовые шины, шины для сельхоз- и строительной техники, автобусов, мотоциклов - полный перечень изложен в документе. Все находящиеся в продаже изделия должны быть промаркированы кодом Data Matrix, и сведения о них можно будет получить в системе "Честный ЗНАК".

По данным ЦРПТ, по состоянию на 10 декабря промаркировано почти 40 млн шин, в оборот введено 18,2 млн. В системе "Честный знак" зарегистрировано около 11 тысяч участников оборота шин и покрышек.