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14.12.2020 01:00
Рубрика: Экономика

Все шины в продаже должны будут иметь специальный код

Текст: Светлана Ментюкова
Вступает в силу очередной этап маркировки изделий, предусмотренный постановлением правительства от 31 декабря 2019 года №1958. Согласно документу, 14 декабря истекает срок, в течение которого участники оборота шин осуществляют маркировку шин, ввезенных в РФ после 1 ноября 2020 года, но приобретенных до 1 ноября 2020 года, и представляют сведения о маркировке в систему "Честный ЗНАК".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Одновременно истекает срок, в течение которого допускается оборот и вывод из оборота шин, не маркированных средствами идентификации", - говорится в документе.

Фото: Cyano66 / Istock
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Как уточнили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ - единственный оператор обязательной системы маркировки), 15 декабря наступает запрет на продажу шин без кодов маркировки. "Например, в дилерском центре или магазине выставлять в торговый зал или продавать покупателю можно только шины с нанесенной этикеткой с кодом. Промаркированы должны быть все шины, которые продаются потребителю. Хранить на складе или в подсобке немаркированные шины можно до 1 марта 2021 года. Перед продажей их нужно промаркировать и ввести в оборот", - поясняет руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.

Согласно постановлению, под маркировку попадают легковые шины, грузовые шины, шины для сельхоз- и строительной техники, автобусов, мотоциклов - полный перечень изложен в документе. Все находящиеся в продаже изделия должны быть промаркированы кодом Data Matrix, и сведения о них можно будет получить в системе "Честный ЗНАК".

По данным ЦРПТ, по состоянию на 10 декабря промаркировано почти 40 млн шин, в оборот введено 18,2 млн. В системе "Честный знак" зарегистрировано около 11 тысяч участников оборота шин и покрышек.

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