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15.12.2020 17:37
Рубрика: Экономика

Абрамченко: ФГИС ЛК сделает лесное хозяйство максимально прозрачным

Текст: Елена Березина
Ежегодно заготавливается до 30 млн кубометров нелегальной древесины. Об этом заявила зампред правительства Виктория Абрамченко.

"К сожалению, огромные площади лесного фонда страны за много десятилетий сформировали потребительское отношение к лесу. В лесном хозяйстве одной из основных проблем продолжает оставаться нелегальная заготовка древесины. Неучтенная, заготовленная нелегально древесина, по экспертным оценкам, составляет ежегодно от 10 млн до 30 млн куб. м. Но реальных объемов, к сожалению, не знает никто. Потому что никто сегодня не сопоставляет объем заготовленной древесины и право на его заготовку на конкретной делянке. Продать можно любой объем, не подтверждая легальность его происхождения", - сказала она.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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15 декабря 2020 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс, призванный перевести лесной комплекс на цифровую основу. Предлагаемые изменения сформулированы во исполнение поручений президента России Владимира Путина, а также в соответствии с Планом мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса.

"Необходимо связать в единой государственной информационной системе все цепочки движения древесины посредством электронных сопроводительных документов - от заготовки на делянке до производства и реализации. Перемещение объема должно фиксироваться на каждом этапе. Если на любом шаге система не имеет подтверждения легальности происхождения древесины, сделки блокируются и реализация древесины невозможна. Подготовленные поправки направлены на обеспечение полной прозрачности лесного комплекса", - отметила Абрамченко.

Речь идет о создании Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), которая позволит сделать лесное хозяйство максимально прозрачным за счет усовершенствованного контроля за оборотом древесины, тем самым снизив размер ущерба от незаконных рубок.

Основой системы станет модернизированная ЛесЕГАИС, которая обеспечит полную прослеживаемость движения древесины ‒ от стадии ее рубки до места реализации или переработки. Кроме того, во ФГИС ЛК в электронном виде будут формироваться разрешительные и отчетные документы по использованию лесов. Чтобы проконтролировать весь путь древесины от лесосеки до места продажи или переработки предполагается ввести электронный сопроводительный документ с его обязательной регистрацией в ЛесЕГАИС и подписанием электронной цифровой подписью. Перевозку древесины и сделки с ней планируется блокировать, если будет выявлена недостоверная информация об объеме заготовки древесины, ее видовому и сортиментному составу.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Регистрироваться в системе должны будут лесные склады и места переработки сырья, оборудованные средствами видеофиксации. Заключать договоры по использованию лесов, обеспечивать учет древесины и совершать любые сделки с ней теперь можно станет только с помощью цифрового ресурса. Ожидается, что эта мера позволит пресечь "серые" схемы ее реализации.

Чтобы контролировать весь процесс движения древесины, ФГИС ЛК сможет обмениваться информацией с системами правоохранительных органов, ФНС России, Росреестра, Минтранса России, ФТС России, Ространснадзора.

"Все изменения в цифровой плоскости будут происходить постепенно и не станут препятствием привычным бизнес-процессам лесозаготовителей. На первом этапе на уже существующих модулях ЛесЕГАИС пройдет эксперимент с участием бизнеса по отработке изменений, предусмотренных в рамках цифровой трансформации. С 1 июля 2021 года в соответствии с поручениями президента требования должны принять обязательный характер", - отметил замглавы Минприроды России - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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