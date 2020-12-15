Apple покажет, какие данные собирают приложения в App Store

Так называемый "ярлык конфиденциальности" впервые был анонсирован еще на WWDC. До 8 декабря все разработчики приложений в App Store должны были предоставить информацию о том, какие данные собирает их приложение. Данные, на основе которых формируются "ярлыки конфиденциальности", должны постоянно обновляться, уточняет Apple. Также купертиновцы будут публиковать "ярлыки конфиденциальности" и для собственных приложений.

Ярлыки будут показывать три категории данных: "данные, используемые для отслеживания вас", "данные, связанные с вами" и "данные, не связанные с вами". В первую категорию попадают личная информация или данные о местоположении устройства, которые могут быть объединены с информацией из других приложений или сайтов для демонстрации целевой рекламы. В эту категорию также попадают данные, которые разработчики могут продавать третьим лицам. Во вторую категорию попадает любая информация, которая может использоваться для идентификации пользователя. А в третьей категории речь идет о типах информации, с помощью которой пользователь не может быть идентифицирован.

"Инициативу компании Apple можно оценить позитивно, но, к сожалению, далеко не все разработчики приложений ей рады, особенно те, что зарабатывают за счет таргетированной рекламы пользователям, - говорит Сергей Никитин, замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. - Само нововведение не несет какой-то дополнительной защиты, оно всего лишь информирует о том, какие права использует приложение и какие данные о пользователе оно собирает в более наглядной форме. Не думаю, что пользователи еще раз увидев это откажутся от использования какого-то популярного приложения, но у них могут возникнуть резонные вопросы ко всяким небольшим программам, которые собирают непомерно много данных. Поэтому изучайте, что собирают о вас ваши установленные приложения, и принимайте решения, есть ли им место в вашем смартфоне".

По словам Николая Добровольского, старшего вице-президент Parallels, конфиденциальность и защита личных данных пользователей - естественный тренд во всем мире. "GDPR и аналогичные правовые инициативы разных стран в области защиты пользовательских данных стимулируют компании совершенствовать существующие бизнес-процессы. Мы разделяем право пользователей на личную информацию", - заключил он.

В будущем "яблочники" намерены требовать от разработчиков получения явного согласия пользователей iOS-устройств на отслеживание активности в приложениях и на веб-сайтах с использованием уникального идентификатора устройства Identification of Advertisers (IDFA). Изначально эта функция планировалась с запуском iOS 14, но ее решили перенести на 2021 год.