На самолет МС-21 установят отечественные двигатели

Новости

Возобновлено производство жизненно важного препарата азатиоприн 10:52
Исследование: Вырос интерес взрослых к самообразованию 10:52
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года 10:50
В Краснодарском крае в ночь на среду закроют движение на трассе "Дон" 10:48
Режиссер Оливер Стоун рассказал, зачем приезжал на уральскую АЭС 10:40
Фрегат "Маршал Шапошников" испытает новое оружие в Японском море 10:39
Финляндия продлила ограничения на въезд туристов из ЕС и России 10:35
В паспорте гражданина Киргизии будут указывать этническую принадлежность 10:30
Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями 10:08
На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США 10:01
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках 09:41
Мишустин определил правила поддержки частных зоопарков и цирков 09:35
Опрос: Большинство японцев выступило за отмену Олимпиады в Токио 09:26
Москва открыла уникальный сервис по определению тяжести пневмонии 09:22
Оперштаб: Еще 5307 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:08
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год 08:12
В Киргизии по подозрению в незаконном обогащении задержан судья Верховного суда 07:58
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя 07:37
В Турции заявили, что санкции США не повлияют на оборонную промышленность 07:04
Иммунолог назвала условие заражения коронавирусом при вакцинации 06:32
Власти Индонезии рассказали, когда пустят туристов на Бали 06:26
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19 05:49
В Башкирии 11 человек погибли при пожаре в доме престарелых 05:47
В Берлине задержан подозреваемый в ограблении сокровищницы "Зеленый свод" 05:45
Австрийские военные научили собаку выявлять коронавирус по запаху 05:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
15.12.2020 10:50
Рубрика: Экономика

На самолет МС-21 установят отечественные двигатели

Текст: Светлана Ментюкова
Двигатели зарубежного производства на российском гражданском самолете МС-21 могут быть заменены на отечественные. Об этом сообщил во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает ТАСС.

"Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели", - сказал он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Минобороны: Иностранных самолетов-разведчиков у границ РФ стало больше

При этом, по его словам, на первый серийный самолет планируется установить российский двигатель ПД-14. "На 12-й самолет на первый серийный пойдет уже двигатель ПД-14. Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить", - добавил Борисов.

В базовой версии самолета используются американские двигатели PW1400.

Как ранее сообщала "РГ", самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 сегодня, 15 декабря, совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

МС-21 - ближне- и среднемагистральный самолет. Его предполагается выпускать в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет был проведен 28 мая 2017 года. Завершить сертификацию планируется в 2020 году, а запустить серийное производство - в 2021 году.

Экономика Транспорт Авиатранспорт РГ-Фото

Главное сегодня

Опубликовано видео первого полета самолета МС-21 с российскими двигателями
Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам
В России предложили вдвое сократить продажи алкоголя
Внесен законопроект о наказании до 2 лет тюрьмы за клевету в интернете
В Роспотребнадзоре сообщили, сколько длится потеря вкуса при COVID-19
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего