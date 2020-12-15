На самолет МС-21 установят отечественные двигатели

"Мы готовы к тому, что при определенных обстоятельствах мы готовы будем перейти только на отечественные двигатели", - сказал он.

При этом, по его словам, на первый серийный самолет планируется установить российский двигатель ПД-14. "На 12-й самолет на первый серийный пойдет уже двигатель ПД-14. Мы не отказываемся от партнерства с Pratt&Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить", - добавил Борисов.

В базовой версии самолета используются американские двигатели PW1400.

Как ранее сообщала "РГ", самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 сегодня, 15 декабря, совершил первый полет. Полетное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолета, а также функционирования его систем.

МС-21 - ближне- и среднемагистральный самолет. Его предполагается выпускать в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет был проведен 28 мая 2017 года. Завершить сертификацию планируется в 2020 году, а запустить серийное производство - в 2021 году.