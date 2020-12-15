Дизайнер воскресил "Москвич-2140" к юбилею АЗЛК

Роман Придько - автомобильный дизайнер из Киева, он продемонстрировал своё видение седана "Москвич-2140". Автор посвятил концепт знаковой дате: в этом году АЗЛК мог бы отметить 90-летний юбилей.

Длина и ширина автомобиля концепта по сравнению с оригинальной моделью на 200 мм больше, высота "в холке" выросла на 50 мм. Дизайнер объяснил это необходимостью добавить "Москвичу" устойчивости и свободного места для пассажиров. Длина, ширина и высота оригинальной модели соответственно: 4250 х 1550 х 1480 мм.

Передняя часть характеризуется Романом широкой "впадиной", в которую вписаны стилизованная под оригинал светодиодная оптика и решётка радиатора. Для "кормы" концепта был выбран похожий стиль, между LED-фонарями присутствует надпись "AZLK". Автор признаётся, что выхлопная система не соответствует заявленному на бампере обозначению объёма двигателя "1500", но вписывается в общий стиль.

Боковые выштампованные линии концепта повторяют оригинал, также сохранила своё место воздухозаборная вставка в районе задних крыльев.

Вдохновение для интерьера дизайнер черпал в двух моделях: "Москвич-2140" и экспортный "Москвич-2140 SL". Так, были взяты у оригинала, но переосмыслены двуспицевое рулевое колесо, прямоугольная приборная панель, объединённая с блоком мультимедиа, подсветка салона по бокам торпедо, дверной подлокотник. Концепт получил цифровую "приборку", беспроводную зарядку, современную мультимедиа с тачскрином, светодиодную подсветку, климат-контроль.