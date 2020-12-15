Для пенсий по инвалидности отменят заявления

В числе авторов - первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Согласно законопроекту, такие пенсии будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся у властей. На решение о назначении пенсии дается пять рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом.
Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
Как пояснил Андрей Турчак, слова которого цитирует пресс-служба ЕР, этим законопроектом предлагается ввести презумпцию согласия на увеличение пенсии. Ведь раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался, а данный законопроект позволит это делать автоматически.
Поправки, по его мнению, особенно актуальны в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции.
Авторы проекта рассчитывают, что он будет принят в первом чтении в весеннюю сессию, заявил журналистам соавтор инициативы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
О разработке законопроекта парламентарий сообщил накануне - на первом социальном онлайн-форуме "Единой России", который прошел с участием президента РФ Владимира Путина.