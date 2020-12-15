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15.12.2020 20:41
Рубрика: Экономика

Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены

Текст: Татьяна Карабут

Цены на сахар и подсолнечное масло будут зафиксированы в западной части России до Урала включительно. На остальной территории восточнее Урала (Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север) будут предусмотрены "поправочные коэффициенты", заявил в эфире телеканала "Россия 24" статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Цены на сахар и масло ограничат до 1 апреля 2021 года

По его словам, это обусловлено дорогими транспортными расходами. "Плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - пояснил замминистра.

Напомним, накануне правительство приняло решение об установлении предельных цен на сахар и подсолнечное масло: в рознице сахар не должен стоить дороже 46 рублей за кг (сейчас - 55 рублей), а подсолнечное масло - больше 110 рублей за литр (сейчас - 123 рубля). Накануне Виктор Евтухов рассказал "РГ", что соглашение о фиксации цен на эти товары готовы подписать 54 крупнейшие торговые сети.

При этом, по его словам, поддержка уровня цен на масло и сахар не будет происходить за счет других товаров первой необходимости.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Цены на продукты

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