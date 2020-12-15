Глава Минобрнауки сообщил об общих подходах в вопросах образования в СГ

В Союзном государстве существуют общие подходы в вопросах образования. В этом убедился министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, посетив накануне в белорусской столице технический университет и завод "Политехник".

Комментируя единые базовые принципы формирования образования, министр во время заседания совместной коллегии отраслевых министерств, о котором уже сообщал "СОЮЗ", обратил внимание журналистов, что приоритетом деятельности одного из ведущих университетов РБ является все то, что связано с передачей идей, их воплощением в технологии, коммерциализацией, выводом их на рынок. "Собственно, такие же задачи перед собой ставят и российские вузы", - констатировал Фальков.

Другими словам, пояснил он, университеты должны делать значимый вклад в развитие экономики, и в этом у белорусских и российских университетов одинаковое понимание. Важно все это общее сохранить, подчеркнул министр, чтобы создавать возможности для академической мобильности студентов и преподавателей, для совместной реализации проектов.

Что же касается научных контактов, то, по мнению министра, "по ряду проектов российские ученые заинтересованы приехать сюда, чтобы изучать уникальные памятники истории, архитектуры, проводить археологические раскопки". Россия, например, может предоставить "уникальные возможности проведения морских экспедиций, исследований в ядерной физике - в чем заинтересованы студенты, аспиранты и преподаватели ведущих белорусских вузов. Надо работать шаг за шагом последовательно, учитывая интересы обеих стран", - полагает глава российского ведомства.

Он дал понять, что и нынешняя повестка дня совместной коллегии была весьма насыщенной. В частности, речь шла об обучении российских студентов в РБ и белорусских студентов в РФ, о создании дополнительных условий и снятии разного рода ограничений при поступлении в вузы.

Кстати, сообщил министр, поддержка учащихся обсуждалась и на Белорусско-российском молодежном форуме по совместным проектам, касающимся патриотики, истории. Повышенный интерес, в частности, вызывали волонтерские проекты. "Ограничения, связанные с коронавирусом, рано или поздно закончатся, и надо дать возможность студентам, молодежи в целом, реализовывать совместные проекты, как на территории Беларуси, так и на территории России", - резюмировал Фальков.

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