Госдума продлила скидку при оплате пошлины через портал госуслуг

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые продлевают до 1 января 2023 года скидку в размере 30% при уплате гражданами пошлин через портал государственных услуг.

Прежде скидка действовала до 1 января 2021 года. Вследствие принятия закона граждане продолжат уплачивать госпошлину за совершение юридически значимых действий со скидкой в 30% через порталы государственных и муниципальных услуг.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продлить действие скидки в 30% на оплату пошлин в электронном виде. Поправки на эту тему он поддержал на социальном онлайн-форуме "Единой России".