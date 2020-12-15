Hyundai Creta с 7-местным салоном обнажил решетку и показал "корму"

Hyundai Creta с 7-местной конфигурацией салона выбрался за пределы Южной Кореи и выехал на дороги Индии. Один из прототипов был сфотографирован читателем журнала Autocar.

Семиместная Creta по-прежнему тестируется в маск-халате, из-под которого проглядывают фары, решётка радиатора и фонари. Новые фотографии позволяют с уверенностью говорить, что "гриль" у семейной модификации кроссовера будет оригинальным.

Также новинка получит другие фонари, необходимость в которых возникла в результате увеличения задней части - это тоже видно на фото: свес заметно больше, чем у пятиместного варианта Creta. Размер колёсной базы при этом останется прежним.

Линейка двигателей у пяти- и семиместной версий должна быть идентичной: в неё войдут 1.5-литровые бензиновый и дизельный моторы мощностью 115 л.с., а также бензиновая "турбочетвёрка" 1.4 литра с отдачей 140 л.с. Коробки передач - "механика" и робот с одним сцеплением.

По данным Autocar, семиместная версия модели может получить имя Alcazar.

Новая модификация Hyundai Creta дебютирует не раньше первого квартала 2021 года.