Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.12.2020 15:00
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Creta с 7-местным салоном обнажил решетку и показал "корму"

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autocarindia.com Фото: www.autocarindia.com
Фото: www.autocarindia.com

Hyundai Creta с 7-местной конфигурацией салона выбрался за пределы Южной Кореи и выехал на дороги Индии. Один из прототипов был сфотографирован читателем журнала Autocar.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
Hyundai начал продажи новой Elantra в России. Пока только онлайн

Семиместная Creta по-прежнему тестируется в маск-халате, из-под которого проглядывают фары, решётка радиатора и фонари. Новые фотографии позволяют с уверенностью говорить, что "гриль" у семейной модификации кроссовера будет оригинальным.

Также новинка получит другие фонари, необходимость в которых возникла в результате увеличения задней части - это тоже видно на фото: свес заметно больше, чем у пятиместного варианта Creta. Размер колёсной базы при этом останется прежним.

Линейка двигателей у пяти- и семиместной версий должна быть идентичной: в неё войдут 1.5-литровые бензиновый и дизельный моторы мощностью 115 л.с., а также бензиновая "турбочетвёрка" 1.4 литра с отдачей 140 л.с. Коробки передач - "механика" и робот с одним сцеплением.

По данным Autocar, семиместная версия модели может получить имя Alcazar.

Новая модификация Hyundai Creta дебютирует не раньше первого квартала 2021 года.

#Hyundai