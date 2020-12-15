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15.12.2020 06:32
Рубрика: Общество

Иммунолог назвала условие заражения коронавирусом при вакцинации

Текст: Алексей Иванов

Для успешной прививочной кампании от коронавируса важно, чтобы люди не пренебрегали второй частью вакцины, которая вводится через некоторое время после первой. В противном случае иммунитет может не сформироваться в полной мере, и человек рискует все равно заболеть COVID-19.

Фото: iStock
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Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская. По ее словам, во многих странах жителей будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом. Впрочем, опыт показывает, что сознательность граждан в данном вопросе в целом находится на высоком уровне.

- Мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят - они и не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить, - полагает врач. - Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память. Мы думаем, что прививки будут необходимы каждый год.

Напомним, в России вакцинация от коронавируса уже началась. Первыми прививки получают врачи, учителя, работники социальной сферы. На данный момент в регионы отправлено 320 тысяч доз вакцины "Спутник V". В ходе проведенных испытаний препарат подтвердил профилактическую эффективность на уровне 91,4 процента, а от тяжелого течения COVID-19 вакцина защищает на все сто. Александр Гинцбург - директор НИЦЭМ имени Гамалеи, где была разработана первая вакцина от коронавируса, - уверен, что в будущем году удастся привить большую часть населения страны.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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