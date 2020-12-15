Десятки лет считалось само собой разумеющимся, что если человек претендует на пенсию какого-либо вида или доплату к ней, то для их получения он должен собрать большое количество справок и документов и написать заявление. Но сегодня без этого чаще всего можно обойтись, потому что современные информационные технологии, используемые органами государственной власти при обмене информацией, позволяют сделать назначение социальных выплат автоматическим.

В связи с этим мы совместно с министерством труда подготовили законопроект, который предусматривает введение механизма беззаявительного назначения страховой и социальной пенсии по инвалидности начиная с 1 января 2022 года. Это должно значительно упростить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья, которые в настоящее время для оформления пенсии вынуждены лично приходить в территориальное отделение Пенсионного фонда или МФЦ, чтобы подать заявление и представить документы, подтверждающие периоды их работы и нестраховые периоды. Между тем Пенсионный фонд может получить всю необходимую информацию в Федеральном реестре инвалидов.

Этим же законопроектом мы предлагаем решить еще целый ряд существующих проблем. Например, сейчас, если пенсия назначается безработному человеку предпенсионного возраста досрочно на основании предложения органа службы занятости, гражданин должен написать заявление о том, что согласен с этим. Если человеку назначают федеральную доплату к пенсии до прожиточного минимума, ему тоже надо писать заявление о своем согласии. Иногда гражданам нужно сделать выбор, какую пенсию им выгоднее получать: по случаю потери кормильца или по старости. Если страховая пенсия по старости выше, то очевидно, что человек предпочтет получать ее, но при этом от него тоже требуется соответствующее заявление. Во всех этих случаях мы предлагаем ввести презумпцию согласия. В частности, если речь идет о перерасчете пенсии в сторону увеличения, мы будем исходить из того, что человек, безусловно, не против этого, и увеличение будет происходить автоматически, у него не будет необходимости приходить в Пенсионный фонд и писать заявление.

Наконец, законопроект направлен на решение еще одной важной задачи: благодаря ему люди смогут заблаговременно получать информацию о том, как формируется их будущая пенсия. Например, с нашей точки зрения, граждане должны знать, отчисляет ли работодатель за них взносы в Пенсионный фонд или нет, ведь это отразится на их будущем пенсионном обеспечении. Поэтому мы предлагаем, чтобы человек, достигший 45-летнего возраста, раз в три года получал через портал госуслуг автоматические уведомления о том, как формируется его страховая и накопительная пенсия, какой текущий размер его пенсионных накоплений. Это даст людям возможность правильно рассчитать свои доходы в будущем и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

Отмечу, что данный законопроект подробно обсуждался 14 декабря на Социальном онлайн-форуме, который был организован "Единой Россией" и в котором приняли участие президент Владимир Путин и председатель нашей партии Дмитрий Медведев. Председатель "Единой России" подчеркнул, что за такими документами стоят судьбы и спокойствие очень большого количества людей, и поддержал внесение в Госдуму подготовленного нами законопроекта. Надеюсь, что этот документ будет оперативно принят в весеннюю сессию 2021 года.