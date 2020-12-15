Как кинематографисты распределят 4,2 млрд рублей из резервного фонда

Сегодня, 15 декабря, заместитель министра культуры Максим Ксензов, врио директора Департамента кинематографии ведомства Светлана Максимченко и заместитель исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов провели рабочую встречу с представителями организаций, осуществляющих производство, прокат и показ национальных фильмов.

Ксензов пояснил, что выделенные 4,2 миллиарда рублей будут распределяться следующим образом: 2,1 миллиарда рублей получат организации, осуществляющие показ национальных фильмов, и 2,1 миллиарда рублей пойдут организациям, обеспечивающим их производство и прокат. Он отметил, что главная цель выделения субсидии - не допустить сокращения доли национального кино в российском прокате.

Он также подчеркнул, что работа по выделению субсидии во многом удалась благодаря Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), с помощью которой оказалось возможным определить потенциальный ущерб и убытки, понесенные киноотраслью.

"Чем больше и глубже будет использоваться ЕАИС субъектами отрасли, тем эффективнее мы сможем предоставлять услуги в государственном цифровом формате в дальнейшем", - заключил Максим Ксензов.

Светлана Максимченко, в свою очередь, выразила надежду на то, что выделенная субсидия поможет покрыть долги киноотрасли и запустить процесс ее восстановления, который займет не менее года. Также участники встречи ответили на вопросы, связанные с порядком отбора претендентов на получение субсидии и заполнением заявочной документации.

"Для получения денег организациям необходимо просто предоставить правильно заполненный пакет документов. Никакие субъективные факторы никак не повлияют на отбор. Подписание договоров ожидается с 26 по 31 декабря этого года", - пояснил Федор Соснов.

Светлана Максимченко добавила, что прием заявок на получение субсидии стартует 16 декабря. Таким образом, на подготовку документов у кинематографистов остается совсем мало времени. На сайте Фонда кино находятся все необходимые сведения и разъяснения о сроках, пакетах документов и прочем, и другая необходимая информация.