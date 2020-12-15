Выкладывая фотографии в социальных сетях, пользуясь поисковыми системами и общаясь с друзьями в мессенджерах, все оставляют в Сети так называемые цифровые следы. По некоторым из них на человека можно составить полноценное досье - кто он, чем занимается, где живет и работает, какие у него увлечения, кто его друг и так далее. Обращать внимание на любую информацию, которую вы раскрываете о себе, призывает Андрей Масалович, президент Консорциума "Инфорус", эксперт в области кибербезопасности.

Простейшим примером он считает обычный чек, выпавший из банкомата. Среди данных, указанных на нем, можно найти серию и номер паспорта. Часть данных по закону о защите персональных данных закрыта звездочками, но скрытые цифры можно найти в одной из строк ниже.

Другой простой пример касается организаций, которые порой недостаточно внимательно относятся к своим информационным ресурсам. Несложные действия позволяют на одном из государственных порталов найти форум, в котором среди релевантных тем встречаются "ветки", посвященные продаже контрафакта или распространению порнографии, что может скомпрометировать организацию. Сейчас мы все чаще пользуемся подключенными к интернету вещами - к смартфонам добавили умные часы, весы, телевизоры, умные пылесосы и другие предметы. Развитие интернета вещей приводит к совершенно парадоксальным ситуациям, рассказывает Масалович. Интернет-хулиганы нашли способ подключаться к таким предметам по всему миру и наблюдать, например, за жительницей Техаса, которая в одной пижаме готовит своей семье завтрак, через камеру планшета, установленного на ее умном холодильнике.

Интернет вещей может сделать "прозрачными" сведения гораздо более серьезные. Например, разработчик мобильных приложений для бега Strava опубликовал карту, где бегают его пользователи. И вдруг выяснилось, что некоторые маршруты проходят по достаточно странным местам, огибая длинные прямоугольники, похожие на казармы. Выяснилось, что это секретные объекты США, в том числе в некоторых странах Ближнего Востока.

Все, что нас окружает, так или иначе сохраняет наш цифровой след. Финансовые операции, и операции, свзанные с бизнесом или актами гражданского состояния, подписки на рассылки и даже заправка автомобиля - все эти действия формируют наш портрет в сети, по словам Масаловича.

В своем время по активности человека в сети удалось вычислить автора популярного телеграм-канала: он начал выходить в онлайн по дневному времени США, а до этого один из журналистов как раз туда уехал.

"За нами могут шпионить наши гаджеты, за нами может шпионить наш телевизор - мы проснулись в новом мире, к которому оказались не готовы", - предупреждает он.

Проблему открытости в интернете особенно важно обсуждать с подростками, так как определенная беспечность может привести к вовлечению в нежелательную группу и даже зависимость от нее. Сейчас, по его словам, растет число различных сообществ, некоторые из которых могут оказывать негативное воздействие на людей, особенно на подростков. Сама модель вовлечения очень похожа на модель воронки продаж в бизнесе. Она состоит из четырех уровней.

Первый - привлечение внимания. В интернете побеждает не тот, за кем правда, а тот, кто ярче. Задача - перехватить внимание человека, чтобы ему стало интересно погрузиться в новую тему. В этот момент он еще свободен, просто разбирается с каким-то новым ярким явлением - сайтом или группой.

Второй уровень, который есть сейчас на многих сайтах, - это авторизация. Если человек хочет подписаться на рассылку или получить доступ ко всем материалам ресурса, необходимость зарегистрироваться и оставить свои данные. В этот момент остается ощущение свободы, ведь человек даже начинает получать больше информации. Но он попал в базу авторизованных пользователей, и его профиль уже изучается: кто он такой, что с ним можно делать.

Третий уровень - вступление в "клан". Человек получает призыв присоединиться к группе - такое часто бывает в играх, на тематических форумах. Есть группы, посвященные футболу, брендам одежды, веселым картинкам и так далее. За присоединение к группе человеку могут пообещать "поощрение" - например, если это игра, то группа может похвастаться хорошим оружием и регулярными победами.

Описанные этапы основываются на человеческом тщеславии. Может быть такой подтекст: "Мир несправедлив, тебя не ценят, мы видим, что ты достоин большего, ты крутой". А дальше наступает четвертый уровень - утрата индивидуальности. Если "клан" собирается играть с 3 до 5 утра, ты должен участвовать во что бы то ни стало. Если откажешься, можешь в лучшем случае потерять доверие команды.

Постепенно группа может затягивать все глубже. Однажды выясняется, что группа по футболу не просто собирается, но и принимает участие в соревнованиях. Потом оказывается, что у нее есть своя символика. Потом у группы обнаруживаются враги. И постепенно человек обнаруживает себя втянутым в участие в офлайн-событиях, в которых в одиночку участвовать бы никогда не стал.

При этом Масалович отмечает, что такая же воронка касается и офлайн-объединений, куда может увлечь подростка. Человеку необходима своя "стая", и если подросток не находит этого ощущения в семье или в школе, он может найти его в какой-то другой группе.