Новости

Российской рыбе открыли экспорт в Египет 21:19
Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России 21:13
Сбербанк прогнозирует переток до 4 трлн руб. в цифровой рубль 21:06
Где в Москве можно покататься на лыжах 21:03
СК заинтересовался отключением тепла на неделю в мордовском поселке Явас 21:01
Особые экономические зоны появятся в Красноярске и Омске 20:56
За сутки в Вооруженных силах вылечились от COVID 147 военнослужащих 20:47
В Севастополь стали подавать воду из озера у горы Гасфорта 20:46
Для Сибири и Дальнего Востока на сахар и подсолнечное масло установят спеццены 20:41
Куинси Промеса выпустили на свободу 20:34
КДК РФС перенес заседание по матчу "Сочи" - "Спартак" 19:47
Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта 19:35
В Петербурге суд закрыл дело о нарушениях на концерте Чиж&Co 19:32
Южная Корея первой в мире дала бесплатный интернет во всех автобусах страны 19:22
Путин наградил Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 19:22
В Калининградской области построили крупнейший в РФ погранпереход 19:20
В Минске зажглись огни новогодних елей 18:38
Музейный комплекс "Дорога памяти" открыли для посещения 18:30
Белорусская нефтяная компания приостановила экспорт через Клайпеду 18:26
Переболевшим COVID-19 рекомендовали воздержаться от вакцинации 18:20
При эпидемии медлаборатории дополнят тестирование консультациями врачей 18:19
ВОЗ: Обнаруженная в Британии мутация COVID-19 не несет большей опасности 18:15
Самолет Минобороны РФ доставил в Белград частицу Вечного огня 18:12
На Алтае заступил на боевое дежурство еще один полк "Ярсов" 17:53
Госдума прекратила полномочия депутата Зиннурова 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 20:14
Рубрика: Digital

Как замести следы в сети

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8337)
Выкладывая фотографии в социальных сетях, пользуясь поисковыми системами и общаясь с друзьями в мессенджерах, все оставляют в Сети так называемые цифровые следы. По некоторым из них на человека можно составить полноценное досье - кто он, чем занимается, где живет и работает, какие у него увлечения, кто его друг и так далее. Обращать внимание на любую информацию, которую вы раскрываете о себе, призывает Андрей Масалович, президент Консорциума "Инфорус", эксперт в области кибербезопасности.
По "цифровому следу" человека о нем можно узнать очень многое. Фото: ismagilov / istock По "цифровому следу" человека о нем можно узнать очень многое. Фото: ismagilov / istock
По "цифровому следу" человека о нем можно узнать очень многое. Фото: ismagilov / istock

Простейшим примером он считает обычный чек, выпавший из банкомата. Среди данных, указанных на нем, можно найти серию и номер паспорта. Часть данных по закону о защите персональных данных закрыта звездочками, но скрытые цифры можно найти в одной из строк ниже.

Фото: pxel66 / istockphoto
Пользователи смогут требовать удалять данные о себе безо всяких условий

Другой простой пример касается организаций, которые порой недостаточно внимательно относятся к своим информационным ресурсам. Несложные действия позволяют на одном из государственных порталов найти форум, в котором среди релевантных тем встречаются "ветки", посвященные продаже контрафакта или распространению порнографии, что может скомпрометировать организацию. Сейчас мы все чаще пользуемся подключенными к интернету вещами - к смартфонам добавили умные часы, весы, телевизоры, умные пылесосы и другие предметы. Развитие интернета вещей приводит к совершенно парадоксальным ситуациям, рассказывает Масалович. Интернет-хулиганы нашли способ подключаться к таким предметам по всему миру и наблюдать, например, за жительницей Техаса, которая в одной пижаме готовит своей семье завтрак, через камеру планшета, установленного на ее умном холодильнике.

Интернет вещей может сделать "прозрачными" сведения гораздо более серьезные. Например, разработчик мобильных приложений для бега Strava опубликовал карту, где бегают его пользователи. И вдруг выяснилось, что некоторые маршруты проходят по достаточно странным местам, огибая длинные прямоугольники, похожие на казармы. Выяснилось, что это секретные объекты США, в том числе в некоторых странах Ближнего Востока.

Все, что нас окружает, так или иначе сохраняет наш цифровой след. Финансовые операции, и операции, свзанные с бизнесом или актами гражданского состояния, подписки на рассылки и даже заправка автомобиля - все эти действия формируют наш портрет в сети, по словам Масаловича.

В своем время по активности человека в сети удалось вычислить автора популярного телеграм-канала: он начал выходить в онлайн по дневному времени США, а до этого один из журналистов как раз туда уехал.

"За нами могут шпионить наши гаджеты, за нами может шпионить наш телевизор - мы проснулись в новом мире, к которому оказались не готовы", - предупреждает он.

Проблему открытости в интернете особенно важно обсуждать с подростками, так как определенная беспечность может привести к вовлечению в нежелательную группу и даже зависимость от нее. Сейчас, по его словам, растет число различных сообществ, некоторые из которых могут оказывать негативное воздействие на людей, особенно на подростков. Сама модель вовлечения очень похожа на модель воронки продаж в бизнесе. Она состоит из четырех уровней.

Первый - привлечение внимания. В интернете побеждает не тот, за кем правда, а тот, кто ярче. Задача - перехватить внимание человека, чтобы ему стало интересно погрузиться в новую тему. В этот момент он еще свободен, просто разбирается с каким-то новым ярким явлением - сайтом или группой.

Второй уровень, который есть сейчас на многих сайтах, - это авторизация. Если человек хочет подписаться на рассылку или получить доступ ко всем материалам ресурса, необходимость зарегистрироваться и оставить свои данные. В этот момент остается ощущение свободы, ведь человек даже начинает получать больше информации. Но он попал в базу авторизованных пользователей, и его профиль уже изучается: кто он такой, что с ним можно делать.

Третий уровень - вступление в "клан". Человек получает призыв присоединиться к группе - такое часто бывает в играх, на тематических форумах. Есть группы, посвященные футболу, брендам одежды, веселым картинкам и так далее. За присоединение к группе человеку могут пообещать "поощрение" - например, если это игра, то группа может похвастаться хорошим оружием и регулярными победами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Минцифры определило российские приложения для предустановки

Описанные этапы основываются на человеческом тщеславии. Может быть такой подтекст: "Мир несправедлив, тебя не ценят, мы видим, что ты достоин большего, ты крутой". А дальше наступает четвертый уровень - утрата индивидуальности. Если "клан" собирается играть с 3 до 5 утра, ты должен участвовать во что бы то ни стало. Если откажешься, можешь в лучшем случае потерять доверие команды.

Постепенно группа может затягивать все глубже. Однажды выясняется, что группа по футболу не просто собирается, но и принимает участие в соревнованиях. Потом оказывается, что у нее есть своя символика. Потом у группы обнаруживаются враги. И постепенно человек обнаруживает себя втянутым в участие в офлайн-событиях, в которых в одиночку участвовать бы никогда не стал.

При этом Масалович отмечает, что такая же воронка касается и офлайн-объединений, куда может увлечь подростка. Человеку необходима своя "стая", и если подросток не находит этого ощущения в семье или в школе, он может найти его в какой-то другой группе.

Digital Технологии

Главное сегодня

Песков назвал причину временной отмены брифингов для журналистов
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах РФ
Мишустин подписал меры сдерживания цен на продукты
Эксперты назвали топ-10 губернаторов "новой волны"
Власти Москвы найдут ковидные нарушения по соцсетям