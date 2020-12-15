Как правительство будет сдерживать рост цен на хлеб

Стоимость муки с начала года выросла на 20 процентов, а зерно для нее подорожало на 30 процентов. Фото: Photoxpress

Так, чтобы поддержать производителей муки, кабмин вводит субсидии на возмещение части затрат на покупку ими пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до половины разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.

Для стабилизации цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия вводятся ограничения на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. С 15 февраля до 30 июня 2021 года из страны можно будет вывезти только 17,5 миллиона тонн этих агрокультур. Экспортировать можно больше, но тогда дополнительный объем будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции (но не менее чем 100 евро за одну тонну).

При этом в пределах квоты на пшеницу еще установят пошлину: экспортеры обязаны будут заплатить 25 евро за тонну вывозимого за пределы Таможенного союза товара. Пошлина будет также действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

На поддержку мукомольных предприятий необходимо дополнительно 4,2 млрд рублей, докладывал накануне на совещании у председателя правительства Михаила Мишустина министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Для хлебопекарных предприятий также предусматривается компенсация части затрат на приобретение муки. Такой проект постановления минсельхоз также внес в правительство. По словам Патрушева, это потребует дополнительного выделения 3 млрд рублей.

По его прогнозам, цены на продовольственную пшеницу снизятся уже в этом году до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тысяч рублей без НДС к концу февраля 2021 года.

Мукомолам компенсируют часть затрат на покупку подорожавшей пшеницы, а хлебопекам - на покупку муки. Это стабилизирует цены на хлеб в магазинах

На прошлой неделе продовольственная пшеница стоила около 15,5 тысячи рублей без НДС на элеваторе, говорит руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Уже сейчас на фоне введения пошлины пошло снижение. По его оценке, в ближайшее время цена может упасть до 14 тысяч рублей за тонну.

Принятые меры позволят оперативно скорректировать внутренние цены на зерно без ненужных потрясений, укрепить репутацию России на внешних рынках и сохранить лояльность наших ключевых потребителей, уверен председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Мы уже видим рост предложения пшеницы от производителей, готовых продавать по ценам переработчиков. Можно уже говорить, что рынок перешел в фазу "рынка покупателя", - отметил он.

16 декабря пройдет совещание во главе с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым с отраслевыми ассоциациями мукомолов и хлебопеков и представителями крупнейших производителей, рассказала "РГ" руководитель ассоциации "Русская мука" Наталья Загорская. Предполагается, что на нем будет представлен механизм распределения субсидий для двух отраслей - мукомольной и хлебопекарной. Участники рынка надеются, что в совокупности с введением пошлин на зерно эта мера позволит улучшить непростую ситуацию в мукомольной отрасли.

"Без поддержки со стороны государства мукомольная отрасль вынуждена не только снижать свою рентабельность, но и фиксировать убытки в последние месяцы", - рассказала Загорская. По ее словам, в структуре стоимости муки более 85% затрат приходится на зерно. Поэтому значительный рост цен на пшеницу, который зафиксирован в последние месяцы на внутреннем рынке, напрямую оказывает влияние на изменение отпускных цен мукомолов в адрес хлебозаводов и хлебопекарных производств.

Она отметила, что в 2020 году наблюдаются рекордные темпы удорожания многих сельскохозяйственных культур и прежде всего пшеницы 3- и 4-го класса, используемых в производстве муки. Цены на зерно определяются мировыми ценами и колебаниями национальной валюты. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), зерно дорожает пять месяцев подряд. За год рост цен составил почти 20%. Причина роста цен на пшеницу - в первую очередь неурожай у конкурентов России на зерновом рынке.

По данным Загорской, на внутреннем рынке средние цены на зерно в сентябре-декабре 2020 года одной тонны пшеницы 3-го класса увеличились на 20%, нарастающим итогом с января по декабрь рост цен составляет порядка 30%. При этом стоимость муки выросла с начала года не более чем на 20%.

Маслу готовят пошлины

Минэкономразвития 14 декабря внесло в правительство проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15% (но не менее чем 135 евро за тонну), сообщили в ведомстве.

Такие меры могут быть введены до конца года в том случае, если соглашение между производителями и торговыми сетями не будет выполнено, пояснял накануне министр экономического развития Максим Решетников. Соглашение предусматривает снижение цены производителя для розничных сетей до 95 рублей за кг (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 рублей за кг.