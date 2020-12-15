Kia обновила российский Seltos. Кроссовер подорожал

Российское представительство Kia сообщило о внесении изменений в комплектации кроссовера Seltos 2021 модельного года, оснащённого двигателями 2.0 MPI и вариатором и 1.6 T-GDi в паре с "роботом".

Seltos в исполнении Style с двухлитровым мотором вне зависимости от типа привода теперь оснащается полностью глянцевой решёткой радиатора. В версиях Style и Luxe мультимедиа поддерживает беспроводное сопряжение со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

Полноприводный Seltos Luxe получил также систему напоминания о непристёгнутых ремнях безопасности на заднем ряду сидений, комплектация Prestige дополнена консолью с дефлекторами вентиляции и USB-розеткой для задних пассажиров.

Таким образом, Seltos в этих версиях исполнения стал дороже на 5 000 рублей.

Система напоминания и глянцевый "гриль" появился на Kia Seltos "2021 с мотором 1.6 T-GDI и полным приводом в комплектациях Prestige, Premium и Premium+. Две последних версии также дооснастили системой предотвращения фронтального столкновения c функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрёстке.

Пересмотр опций в этих вариантах исполнения обошёлся модели в те же пять тысяч рублей.

Комплектации Kia Seltos с двигателем 1.6 MPI мощностью 121 и 123 л.с. изменений не претерпели.

Актуальные цены на кроссовер начинаются от 1 179 900 рублей.