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15.12.2020 15:52
Рубрика: Легковые авто

Kia обновила российский Seltos. Кроссовер подорожал

Текст: Константин Руссов

Российское представительство Kia сообщило о внесении изменений в комплектации кроссовера Seltos 2021 модельного года, оснащённого двигателями 2.0 MPI и вариатором и 1.6 T-GDi в паре с "роботом".

Фото: Пресс-служба Kia.
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Seltos в исполнении Style с двухлитровым мотором вне зависимости от типа привода теперь оснащается полностью глянцевой решёткой радиатора. В версиях Style и Luxe мультимедиа поддерживает беспроводное сопряжение со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

Полноприводный Seltos Luxe получил также систему напоминания о непристёгнутых ремнях безопасности на заднем ряду сидений, комплектация Prestige дополнена консолью с дефлекторами вентиляции и USB-розеткой для задних пассажиров.

Таким образом, Seltos в этих версиях исполнения стал дороже на 5 000 рублей.

Система напоминания и глянцевый "гриль" появился на Kia Seltos "2021 с мотором 1.6 T-GDI и полным приводом в комплектациях Prestige, Premium и Premium+. Две последних версии также дооснастили системой предотвращения фронтального столкновения c функцией предупреждения столкновения при повороте на перекрёстке.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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Пересмотр опций в этих вариантах исполнения обошёлся модели в те же пять тысяч рублей.

Комплектации Kia Seltos с двигателем 1.6 MPI мощностью 121 и 123 л.с. изменений не претерпели.

Актуальные цены на кроссовер начинаются от 1 179 900 рублей.

#Kia