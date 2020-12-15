Китайский зонд "Тяньвэнь-1" сократил расстояние до Марса

Свое движение к Марсу продолжает китайский беспилотный космический аппарат "Тяньвэнь-1". Он находится на расстоянии в 12 миллионов километров от Красной планеты и в 100 миллионов километров от Земли. Данные озвучили специалисты национального космического управления Китая.

Все приборы космического зонда исправны. Время в полете "Тяньвэнь-1" составило 144 дня. "В момент выхода на марсианскую орбиту, с учетом специфики движения, он будет удален от нашей планеты на 190 миллионов километров", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ожидается, что в середине февраля зонд приблизится к Марсу и совершит четыре маневра. Аппарат весит пять тонн, он оснащен 13 современными измерительными приборами. Запуск зонда "Тяньвэнь-1" состоялся 23 июля при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан.

Достичь Марса он должен за семь месяцев. Главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на планете. Ученые также смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля Марса.