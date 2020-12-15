Контрольная по истории перед ЕГЭ в этом году не планируется

Введение обязательной контрольной работы по истории России перед ЕГЭ в этом году не планируется, об этом "РГ" рассказали в пресс-службе министерства просвещения.

Напомним, предложение сделать ее обязательным условием допуска выпускников к ЕГЭ и ОГЭ содержится в тексте концепции преподавания учебного курса "История России", утвержденного на коллегии Минпросвещения РФ.

- Концепция - рамочный плановый документ, задающий основные направления развития предметной области. Конкретные процедуры итоговой аттестации регламентируются нормативными актами. В настоящее время контрольная работа по истории не содержится и не применяется как обязательное условие допуска к итоговой аттестации, - прокомментировали в пресс-службе ведомства. - Подобные проекты действительно обсуждаются в экспертной среде. При этом отметим, что никаких изменений в этой связи в нынешнем учебном году не планируется.